Москва, 9 августа, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Жители Одессы обращаются к российскому руководству с просьбами освободить город и спасти от произвола украинских властей. Об этом 9 августа сообщил депутат Государственной думы РФ и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Wikipedia / Nata Naval

Депутат пояснил, что в Одессе начались преследования и гонения русскоязычного населения, в том числе людей силой мобилизуют, зомбируют антироссийской пропагандой и отправляют на фронт.

«Их надежда только на Россию», ― процитировало радио Sputnik парламентария.

Шеремет также выразил уверенность в том, что исторически русская Одесса вернётся в состав России.

Как сообщало ИА Регнум, комбат морской пехоты ВСУ Артём Хрыстин заявил, что в Одессе многие люди ждут прихода российских войск. По его словам, в городе существуют целые движения, которые поддерживают Россию и хотят быть в её составе. Офицер подчеркнул, что такая ситуация складывается не только в Одессе.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Одесса ― это русский город, и все об этом знают. Он подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, назвав его историческими российскими территориями. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также указал, что Киев, Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск — это русские города, временно оккупированные неонацистским киевским режимом.

Отставной офицер ВСУ Игорь Лапин 16 февраля заявил, что жители Запорожья готовятся к приходу российских войск.

Медведев 8 августа отметил, что спецоперация РФ должна теперь приобрести «открыто экстерриториальный характер» и нужно идти до Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева, Киева и дальше.