Москва, 8 августа, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Спецоперация РФ должна теперь приобрести «открыто экстерриториальный характер». Об этом, комментируя атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область, 8 августа заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

РИА Новости

«Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», ― написал политик в Telegam-канале.

Медведев считает, что спецоперацию больше не стоит ограничивать «некими кем-то признаваемыми» границами Украины. Он подчеркнул, что боевые действия должны закончиться только тогда, когда власти страны посчитают это приемлемым.

Зампред Совбеза указал на необходимость извлечь серьёзный урок из случившегося и «беспощадно разгромить и уничтожить врага».

Как передавало ИА Регнум, украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов. По данным Минздрава РФ, в результате обстрелов травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шестеро детей.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что при атаке Киев задействовал до 1 тыс. бойцов, потери ВСУ составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, включая семь танков. Он добавил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Глава государства назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты.