Одесса, Украина, 29 июля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Комбат морской пехоты ВСУ Артём Хрыстин пожаловался на жителей Одессы за поджоги автомобилей украинских военных и сотрудников территориальных центров комплектования.

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«Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным», — сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

На вопрос Гордона о том, действительно ли в Одессе многие люди ждут прихода российских войск, офицер Хрыстин ответил, что в городе существуют целые движения, которые поддерживают Россию и хотят быть в её составе.

«И не только в Одессе», — заключил он.

29 июля в Одессе задержали курьеров по подозрению в поджогах 15 автомобилей ВСУ. Подозреваемыми оказались курьеры по доставке еды от 18 до 24 лет. По информации украинских правоохранителей, задержанные находили автомобили во время объезда на скутерах. В ходе проведения следственных мероприятий у подозреваемых изъяли зажигательные смеси.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время на Украине участились случаи поджогов машин. Украинские СМИ пишут, что злоумышленники выбирают в качестве целей машины военных. Так, 28 июля в Одессе подожгли автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата).

27 июля в Киеве неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший Вооружённым силам Украины. Военная машина загорелась в Соломенском районе города. Она была припаркована на улице Ивана Федорова.

Похожий инцидент произошёл 21 июля, когда в Киеве подожгли сразу несколько машин ВСУ. До этого в Одессе от рук поджигателей пострадали пять военных автомобилей.