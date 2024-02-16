Киев, 16 февраля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Киевский режим, которому не хватает денег на оборону, может потерять контроль над городом Запорожье. Горожане уже готовятся к приходу российских войск, заявил отставной офицер ВСУ Игорь Лапин в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Он раскритиковал действия украинских властей, которые не выделили деньги на «зубы дракона» для строительства оборонной линии в Запорожье. При этом у них нашлись деньги на «единый марафон», на голосование в украинском сервисе госуслуг и на «Евровидение».

«Мне одна из моих зрительниц на YouTube написала: «Так что, квартиру в Запорожье продавать, сдадут?» То есть у людей сейчас такое настроение на земле», — заявил офицер.

По словам Лапина, если Киев не прекратит принимать такие решения, ВСУ скоро останутся без артиллерии, а страна — без части территории. Мобилизацию провести не удастся, полагает он, а это значит, что закрыть всю линию фронта протяжённостью 1,5 тыс. км не получится, она будет уменьшаться. Потери в войсках вырастут.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз заявил, что на мобилизацию в войска 400 тыс. граждан Украине придётся потратить по меньшей мере $34,5 млрд. Эта сумма учитывает не только денежное довольствие, экипировку и питание, но также обучение бойцов, логистику, новое оружие, зарплаты инструкторам и комплектацию новых центров.

По мнению немецкого военного эксперта Карло Масалы, украинская армия может в скором времени потерять контроль над рядом городов на фоне нехватки снарядов и проблем с ротацией.