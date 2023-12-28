Москва, 28 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Киев, Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск — это русские города, временно оккупированные неонацистским киевским режимом, заявил 28 декабря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».

«Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные», — сказал Медведев.

Он отметил, что, хотя эти города ещё на картах значатся украинскими, это временное явление.

Медведев подчеркнул, что целью СВО останется разоружение ВСУ и отказ украинского государства от идеологии неонацизма. Смещение бандеровского режима — важнейшая цель, хотя Москва её явно не декларирует.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 декабря заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским мыслит категориями войны, воли к миру у него нет.

Президент Владимир Путин 19 декабря на церемонии награждения Героев России заявил, что спецоперация достигнет всех своих целей, российские военные защитят суверенитет и безопасность страны.