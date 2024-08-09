Москва, 9 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Житель Курской области Николай Рыльский рассказал телеканалу RT о спасении раненного при атаке ВСУ военного корреспондента Евгения Поддубного.

РИА Новости/ Валерий Мельников Евгений Поддубный

«Пытался заехать в Суджу. На спуске с горки уже были первые сгоревшие машины. По мне отработал какой-то беспилотник. Увидел тень и боковым зрением взрыв на обочине. Развернулся, поехал назад. Увидел сгоревшую машину Евгения. С ним рядом был человек, который оказывал помощь», — сказал Рыльский.

По его словам Рыльского, Поддубный стоял на ногах и повторял, что ничего не помнит, и уже в беседе рассказал, что он военкор. Мужчина посадил журналиста в машину, а тот человек, который оказывал ему помощь, отказался ехать.

Он также отметил, что всю дорогу разговаривал с Поддубным, задавал вопросы, заставлял петь, чтобы тот не терял сознания. По его словам, военкор был весь в крови, одежда — в клочья, спина обгоревшая, а кожа слезала лоскутами.

«Сначала хотел завезти его в больницу в селе Большом Солдатском. По пути набрал 112, сказал, что везу раненого. В больнице никого не было, не достучались. На Льговском кольце передал Евгения волонтёрам», — сообщил Рыльский.

Как сообщало ИА Регнум, военкор Александр Коц рассказал, что вечером 7 августа над внедорожником Поддубного прогремел взрыв, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Получив ранение, журналист сам добрался до обочины, где его увидел ехавший из Суджи водитель и привёз в промежуточный пункт оказания помощи.

После атаки дрона ВСУ Поддубного сначала госпитализировали в Курскую областную больницу, а затем доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Там сообщили, что состояние военкора тяжёлое, но условно стабильное. Военкор получил ожоговые травмы и много мелких повреждений.

Пришедший в сознание корреспондент поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.

Следственный комитет объявил, что будет расследовать покушение на военкора и установит причастных к атаке.