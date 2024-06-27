Москва, 27 июня, 2024, 18:46 — ИА Регнум. В Кремле ведут подготовку к визиту президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, сообщил 27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент Палестины Махмуд Аббас

«Визит господина Аббаса действительно готовится. Мы ждем этот визит и своевременно сообщим о его сроках», — процитировали Пескова «Известия».

Ранее СМИ сообщали, что глава Палестины прибудет в Россию 18 августа. В рамках визита он планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, в мае спикер Кремля напомнил, что для России как правопреемницы СССР Палестина остаётся независимым государством. СССР на финальной стадии своего существования признал Государство Палестина, и Россия продолжает последовательную позицию в этом вопросе, отметил Песков.

29 февраля в Москве состоялись переговоры ведущих палестинских фракций на межпалестинской встрече по урегулированию в секторе Газа. Глава делегации движения ФАТХ на межпалестинских переговорах Аззам аль-Ахмед в этот же день рассказал, что президент Палестины посетит Москву после президентских выборов в России.

22 декабря 2023 года в ходе телефонной беседы российский лидер и глава Палестины рассмотрели вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта. Лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления переговоров с целью создания Государства Палестина в границах 1967 года.