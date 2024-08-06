Москва, 6 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании провоцирует ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, заявил 6 августа глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Нарышкин

«Это серьёзное преступление, которое, безусловно, является значительным шагом к усилению напряжённости в регионе», — процитировал Нарышкина «Ридус».

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля Хания погиб в Тегеране во время ракетной атаки на его резиденцию. Политик находился в столице Ирана для участия в инаугурации президента Масуда Пезешкиана. Также погиб телохранитель Хании. В политбюро ХАМАС обвинили в убийстве Израиль и пригрозили ответными мерами.

Министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху назвал убийство Хании «очищением мира».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает атаку, в результате которой погиб Хания, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира на Ближнем Востоке.

Эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов в интервью ИА Регнум заявил, что мир из-за действий Израиля оказался на пороге масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов заявил ИА Регнум, что Израиль создал большие проблемы для Вашингтона, желавшего показать свою способность примирить противоборствующие стороны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху фактически дал пощёчину всему правящему классу США.