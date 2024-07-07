Анкара, 7 июля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции, заявил 7 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу», — сказал он.

Эрдоган также подчеркнул, что как только президент Сирии Башар Асад сделает шаг в сторону улучшения отношений с Турцией, она поступит так же. Он также напомнил, что раньше страны не были врагами и выразил надежду на то, что удастся довести турецко-сирийские отношения до того же уровня, что и в прошлом.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия приветствует готовность Эрдогана к диалогу с Сирией, так как процесс налаживания мира в этой стране действительно важен. Он также подчеркнул, что Москва прилагает к этому много усилий.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что Москве пока нечего сообщить о возможных переговорах Сирии и Турции, которые якобы планируется провести в Багдаде. До этого правительственный источник газеты Al Watan допустил такую встречу. По данным издания, Дамаск попросил присутствовать за столом переговоров также Москву и Багдад.

В начале месяца министр обороны Турции Яшар Гюлер допустил, что власти могут рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии, если убедятся в безопасности границ. Кроме того, по словам Гюлера, Турция готова оказать Сирии поддержку в вопросе принятия всеобъемлющей конституции, проведения выборов и нормализации отношений.

Отношения Сирии и Турции были разорваны в марте 2012 года после того, как Анкара оказала поддержку в конфликте вооружённым формированиям сирийской оппозиции, которые базируются в провинции Идлиб.