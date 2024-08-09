Москва, 9 августа, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области в 2023 году гражданин России и Италии Руслан Сидики (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) опроверг информацию о планах отправиться на СВО, сообщил его адвокат Игорь Поповский.

Ранее в воскресенье, 4 августа, в СМИ появились сообщения о готовности Сидики искупить вину за преступления в зоне спецоперации. Отмечалось, что в ходе следствия подрывник раскаялся в содеянном.

«Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — процитировал юриста RT.

Как сообщало ИА Регнум, жителя Рязани задержали в начале декабря 2023 года. Во время допроса Сидики признался, что 11 ноября подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км. В результате 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение. В июле стало известно, что Сидики взял на себя вину в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырёх изготовленных им беспилотников.

За подрыв путей украинская разведка обещала заплатить ему 15 тыс. долларов и подданство Великобритании. Следователи отметили, что террорист обещанных денег не получил. Кроме того, он завербовался по собственной инициативе.

По словам задержанного, в феврале его отправили в Латвию на прохождение курса диверсионной подготовки. В марте Сидики вернулся в Рязанскую область.