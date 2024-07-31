Москва, 31 июля, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области в 2023 году гражданин России и Италии Руслан Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырёх изготовленных им беспилотников. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

antipotok.ru Аэродром Дягилево

В разговоре с ТАСС источник уточнил, что Сидики самостоятельно изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины четыре квадрокоптера. Кроме того, он описал детали своей атаки на аэродром Дягилево. Как и в случае с подрывом поезда, Сидики раскаялся в содеянном.

Как сообщало ИА Регнум, за подрыв железной дороги под Рязанью Руслан Сидики должен был получить от украинской разведки 15 тыс. долларов. Следователи отметили, что террорист обещанных денег не получил. Кроме того, он завербовался по собственной инициативе.

Подозреваемого в совершении нескольких терактов жителя Рязани задержали в начале декабря 2023 года. Во время допроса Сидики признался, что 11 ноября подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км. В результате 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение.

По словам задержанного, в феврале его завербовала украинская разведка, отправив в Латвию на прохождение курса диверсионной подготовки. В марте Сидики вернулся в Рязанскую область.