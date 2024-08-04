* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 4 августа, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Подозреваемый в совершении нескольких терактов, в том числе в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области, по указанию украинских спецслужб гражданин России и Италии Руслан Сидики (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о готовности искупить свою вину в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.

ИА Регнум Боец СВО

Отмечается, что в ходе следственных действий Сидики раскаялся в содеянном. По его словам, он готов искупить свою вину кровью. В связи с этим подрывник выразил желание отправиться в зону СВО для прохождения службы в российской армии.

Как передавало ИА Регнум, подозреваемого в совершении нескольких терактов жителя Рязани задержали в начале декабря 2023 года. Во время допроса Сидики признался, что 11 ноября подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км. В результате 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение. За подрыв он должен был получить от украинской разведки 15 тыс. долларов. Следователи отметили, что террорист обещанных денег не получил.

Кроме того, он завербовался по собственной инициативе, хотя задержанный утверждал, что в феврале его завербовала украинская разведка, отправив в Латвию на прохождение курса диверсионной подготовки. В марте Сидики вернулся в Рязанскую область. Помимо этого, подрывник признался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырёх изготовленных им беспилотников.

Басманный суд Москвы продлил срок содержания Сидики под стражей на три месяца, до 24 октября.