Берлин, 9 августа, 2024, 10:47 — ИА Регнум. У главы киевского режима Владимира Зеленского заканчивается время. Такое мнение 9 августа высказал бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Время Зеленского на исходе», — написал он.

При этом Дотком не уточнил, что именно он имеет в виду.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа военный корреспондент Юрий Котенок написал, что Зеленский скрывается в бункере, который находится под Киевским военным госпиталем. По его словам, глава киевского режима прикрывается не только ранеными украинскими бойцами, но и российскими военнопленными, которые размещены на верхних этажах этого здания.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин 3 августа призвал украинцев готовиться к гражданской войне к октябрю. По его словам, экономическая ситуация на Украине способствует краху режима Зеленского, который ведёт себя как человек, вокруг которого «всё горит».

Ранее в это же день экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские войска ежедневно несут потери в ужасающем масштабе — до 2000 человек. По мнению эксперта, на этом фоне киевский режим может прекратить существование ещё до президентских выборов в США в ноябре.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 6 августа заявил, что украинская армия за два неполных месяца военных действий потеряла свыше 115 тыс. бойцов и 3 тыс. единиц бронетехники. Он отметил, что этого можно было бы избежать, если бы Киев согласился с предложением президента России Владимира Путина начать мирные переговоры.

Путин в середине июня заявил, что Россия готова возобновить мирные переговоры. Он назвал условиями для этого вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и отмену Западом антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также гарантированы права русскоязычных граждан Украины, добавил глава государства.