Москва, 6 августа, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский скрывается в бункере, который находится под Киевским военным госпиталем. Об этом 6 августа написал военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

IMAGO/Philip/Global Look Press Владимир Зеленский

«На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем», — написал военкор.

Он уточнил, что медучреждение было построено в советское время и находится на улице Госпитальной, 18.

Военкор отметил, что главари киевского режима прикрываются не только ранеными украинскими бойцами, но и российскими военнопленными. По его словам, на верхних этажах на Госпитальной размещены раненые российские пленные, а в подвале Зеленский проводит совещания.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года репортёр издания Time и биограф Зеленского Саймон Шустер рассказал о его жизни в бункере во время начала специальной военной операции. По его словам, ночи в убежище были для главы киевского режима «самыми тяжёлыми». Причиной тому стала «неудобная кровать». Кроме того, «жужжание телефона» в укрытии практически не прекращалось.

По словам биографа, в первые дни продуктовых запасов было не очень много. При этом Зеленский вместе с командой сохранили в бункере запасы алкоголя даже после того, как украинское правительство запретило его продажу в стране. Также Зеленский жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Лицо главы киевского режима, по словам Шустера, стало жёлтым.