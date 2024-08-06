Москва, 6 августа, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Потери украинской армии за два неполных месяца боёв составили более 115 тыс. бойцов и 3 тыс. единиц бронетехники, заявил 6 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Александр Река/ТАСС

«За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров», — добавил он.

Шойгу подчеркнул, что Украина теряет в месяц почти по 60 тыс. военных. Этих потерь можно было избежать, если бы Киев согласился с предложением начать мирные переговоры, с которым 14 июня выступил президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 14 июня заявил, что Москва готова вернуться к мирным переговорам, если Киев выведет войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Россия прекратит боевые действия, когда украинские власти начнут выводить ВСУ из российских регионов и официально откажутся от вступления в НАТО, отметил глава государства.

5 июля Путин подчеркнул, что вывод ВСУ из новых российских регионов является одним из условий для завершения конфликта на Украине. Есть и другие условия, которые можно рассмотреть, отметил он. Президент напомнил, что Россия открыта для переговоров.