Вашингтон, 3 августа, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины ежедневно несут потери в ужасающем масштабе, заявил 3 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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Потери киевской армии составляют до 2000 человек в день, сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«В действительности о том, насколько плохо обстоят дела для Украины, как мы говорим сейчас, свидетельствует то, что в середине лета 2024 года они имеют две тысячи жертв в день. Это просто ужасающий масштаб», — сказал Джонсон.

Он также предположил, что киевский режим может прекратить существование ещё до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Положение Украины аналитик сравнил с ситуацией больного, которому врач говорит, что он болен раком, болезнь неизлечима и вопрос только в том, осталось ли ему жить два месяца или шесть.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 августа Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1975 человек. За неделю с 27 июля по 2 августа этот показатель составил до 13 570 человек, а за весь июль — более 60,6 тыс. человек.

В июле глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что ситуация с потерями на фронте для ВСУ ухудшается. Точное число потерь он называть отказался.

Ранее Зеленский заявлял, что ВСУ за всё время военного конфликта якобы потеряли погибшими лишь 31 тысячу человек. И украинские, и западные эксперты отмечали, что он занизил показатель в разы, если не в десятки раз.

За шесть месяцев своего безуспешного контрнаступления в 2023 году украинская армия потеряла свыше 125 тысяч бойцов, заявил в декабре того же года занимавший тогда пост министра обороны России Сергей Шойгу. Потери ВСУ за всё время спецоперации приближаются к 700 тысячам человек, отмечал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал Апты Алаудинов.

Потери России в ходе конфликта на Украине в разы меньше, чем потери ВСУ, заявил 5 июня президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что именно с этим связана попытка киевского режима провести тотальную мобилизацию на Украине.