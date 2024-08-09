Вашингтон, 9 августа, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск пошутил, что использует «космический лазер», чтобы «подпалить усы» президента Венесуэлы Николаса Мадуро после решения Каракаса приостановить работу соцсети X (ранее Twitter) на территории Боливарианской республики.

Jordan Strauss/AP/TASS Илон Маск

Интернет-пользователи задали Маску вопрос о том, готовит ли он «космические лазеры» в ответ на решение венесуэльских властей заблокировать доступ к соцсети Х в стране.

«Мы подпалим ему [Мадуро] усы из космоса!», — ответил на это бизнесмен в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Мадуро на своей странице в Х написал, что власти Венесуэлы приняли решение на десять дней заблокировать эту соцсеть на территории страны. По словам венесуэльского лидера, принадлежащая Маску соцсеть нарушила установленные для неё нормы и венесуэльское законодательство, так как разжигала «ненависть, фашизм, гражданскую войну, смерть, противостояние венесуэльцев».

Президент Венесуэлы 6 августа назвал WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) мессенджером империалистической компании и центром шпионажа, в котором ведётся подрывная работа против страны. Мадуро отметил, что этот мессенджер используют как орудие психологической войны, рассылая через него угрозы лидерам общественных, политических и молодёжных движений и организаций.

Венесуэльский лидер также призвал перестать использовать WhatsApp и сменить его на Telegram, как это ранее сделал он сам. В то же время, Мадуро не стал отключать страну от «шпионского» мессенджера, дав шанс его руководству сделать это самостоятельно.