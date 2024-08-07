* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Каракас, 7 августа, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Заявление о том, что он не собирается отключать Венесуэлу от мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сделал президент латиноамериканской республики Николас Мадуро 6 августа в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Я не стану нажатием одной кнопки отключать страну от WhatsApp <…>, каждый должен самостоятельно принять это решение», — пояснил Мадуро на встрече с венесуэльцами старшего поколения у президентского дворца Мирафлорес в центре Каракаса.

Венесуэльский лидер назвал WhatsApp мессенджером империалистической компании и центра шпионажа. По словам Мадуро, с помощью этого мессенджера ведётся подрывная работа против Венесуэлы и напомнил, что его используют как орудие психологической войны, рассылая угрозы лидерам общественных, политических и молодёжных движений и организаций.

Мадуро уточнил, что сам он использует мессенджер Telegram, где нет слежки и угроз, а также WeChat.

Ранее ИА Регнум сообщало, что венесуэльский лидер Николас Мадуро перестанет использовать мессенджер и перейдёт на Telegram и WeChat. Политик рассказал, что через мессенджер WhatsApp поступают угрозы военнослужащим и сотрудникам полиции Венесуэлы, а также уличным и общественным лидерам. По мнению Мадуро, мессенджер распространяет ненависть в стране, угрожая всем, кто выступает против фашизма.

Лидер Венесуэлы призвал удалить мессенджер WhatsApp и добавил, что у него есть каналы в Telegram, на которые можно подписаться.