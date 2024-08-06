* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Каракас, 6 августа, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) перестанет использовать венесуэльский лидер Николас Мадуро и перейдёт на Telegram и WeChat. Соответствующее заявление венесуэльский лидер сделал 5 августа на встрече с молодыми сторонниками, трансляцию встречи вёл телеканал Venezolana de Television.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Мадуро перестанет использовать мессенджер WhatsApp, который используют для распространения угроз его сторонникам, и перейдет на Telegram и WeChat.

«Понемногу я переключу свои контакты на Telegram и WeChat. Это необходимо сделать. Скажите нет WhatsApp, долой WhatsApp из Венесуэлы! Потому что там преступники угрожают молодежи, популярным лидерам. За телефонами в Колумбии, Майами, Перу, Чили прячутся трусы», — пояснил Мадуро своё решение.

Политик рассказал, что через мессенджер WhatsApp поступают угрозы военнослужащим и сотрудникам полиции Венесуэлы, а также уличным и общественным лидерам. По мнению Мадуро, мессенджер распространяет ненависть в стране, угрожая всем, кто выступает против фашизма.

Лидер Венесуэлы призвал удалить мессенджер WhatsApp и добавил, что у него есть каналы в Telegram, на которые можно подписаться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жители Каракаса в поддержку переизбранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошли маршем по улицам города. В акции приняли участие тысячи сторонников венесуэльского лидера.

Выборы президента страны прошли в Венесуэле 28 июля. Действующий лидер государства Николас Мадуро, руководивший Венесуэлой два срока подряд, был объявлен победителем на выборах. Оппозиция отказалась признать его победу, после чего в Каракасе и других городах начались протесты и столкновения демонстрантов с силовиками.

Законодатели США и ЕС с угрозами призвали Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы. По их утверждению, он якобы фальсифицировал результаты выборов в стране. США считают победителем президентских выборов в Венесуэле одного из лидеров оппозиции — Эдмундо Гонсалеса, говорится в опубликованном 1 августа заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что протесты вызваны нежеланием оппозиции смириться с поражением, и призвал противников действующей власти признать итоги выборов.