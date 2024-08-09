Каракас, 9 августа, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Решение о блокировке работы соцсети Х (бывшая Twitter) на десять дней приняли власти Венесуэлы. Об этом 8 августа сообщил президент страны Николас Мадуро на своей странице в Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Как уточнил Мадуро, он направил предложение о блокировке соцсети Национальной комиссии по телекоммуникациям Венесуэлы (Conatel), которая приняла решение вывести социальную сеть Х, ранее известную как Twitter, из обращения на десять дней в целях соблюдения предосторожности.

Президент Венесуэлы указал, что принадлежащая Илону Маску соцсеть Х нарушила все нормы, установленные для неё, и нарушила венесуэльское законодательство.

«Нарушила, разжигая ненависть, фашизм, гражданскую войну, смерть, противостояние венесуэльцев, она нарушила все законы Венесуэлы. А в Венесуэле есть закон, и мы собираемся обеспечить его соблюдение» — заявил Мадуро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Венесуэлы Мадуро назвал WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) мессенджером империалистической компании и центра шпионажа. По словам Мадуро, с помощью этого мессенджера ведётся подрывная работа против Венесуэлы. Он напомнил, что его используют как орудие психологической войны, рассылая угрозы лидерам общественных, политических и молодёжных движений и организаций.

Мадуро призвал перестать использовать WhatsApp и сменить его на Telegram, как это сделал он сам. При этом венесуэльский лидер не стал отключать страну от «шпионского» мессенджера, давая шанс руководству сделать этот шаг самостоятельно.