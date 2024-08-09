Вашингтон, 9 августа, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Передача власти произойдёт исключительно мирно в случае поражения на выборах кандидата в президенты от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом 8 августа заявил сам политик в ходе пресс-конференции, которая прошла в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Конечно, передача власти будет мирной. Я просто надеюсь, что у нас будут честные выборы», — цитирует Трампа USA Today.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действующий американский лидер Джозеф Байден выразил сомнения в мирной передаче власти в случае поражения Трампа на президентских выборах.

Байден пояснил, что такой вывод сделан по заявлениям Трампа сторонникам в Огайо, что в случае его проигрыша «будет кровавая баня». Одновременно президент США указал, что слова своего политического оппонента он не воспринимает всерьёз.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выдвинут Трамп. От демократов предполагалось, что выдвинется Байден, но 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение кандидатуры Камалы Харрис, своего вице-президента.

Камалу Харрис 6 августа официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США. Уточняется, что политик получила поддержку 99% из 4567 делегатов, участвовавших в голосовании.

Харрис подтвердила готовность провести дебаты с Трампом 10 сентября. При этом политик отказалась отвечать на вопрос о возможности проведения трёх раундов дебатов, как на этом настаивал Трамп.