Вашингтон, 9 августа, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Дату проведения дебатов с экс-президентом США и кандидатом на выборах главы государства от республиканцев Дональдом Трампом назвала вице-президент страны и кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом 8 августа сообщил телеканал NBC.

GPA Камала Харрис

«Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, и у нас есть дата — 10 сентября. Я слышала, что он наконец-то взял на себя обязательство, и я с нетерпением этого жду», — отметила политик.

При этом CNN отмечает, что вице-президент отказалась отвечать на вопрос о трёх раундах дебатов против Трампа, как этого добивался экс-президент, уже заручившись согласием на проведение встреч сразу трёх телекомпаний: Fox News, ABC и NBC.

В свою очередь, Трамп заявил, что его предвыборный штаб ответил согласием на проведение дебатов между кандидатами на пост вице-президента. Политик уточнил, что эти дебаты состоятся на площадке телеканала CBS News. По словам Трампа, его напарник сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс «действительно активизировался и проделывает фантастическую работу».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден выразил сомнения в мирной передаче власти в случае поражения экс-американского лидера Трампа на президентских выборах. Политик отметил, что такой вывод сделан по заявлениям Трампа, что в случае его проигрыша «будет кровавая баня». Одновременно президент США указал, что слова своего политического оппонента он не воспринимает всерьёз.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выдвинут Трамп. От демократов предполагалось, что выдвинется Байден, но 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение кандидатуры Камалы Харрис, своего вице-президента.

Камалу Харрис 6 августа официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США. Уточняется, что политик получила поддержку 99% из 4567 делегатов, участвовавших в голосовании.