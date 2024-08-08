Брянск, 9 августа, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Четыре беспилотных летательных аппарата ликвидированы российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области. Об этом 9 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ», — уточнил глава Брянской области.

Богомаз отметил, что на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет.

«Спасибо нашим защитникам!», — добавил губернатор.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские военные вечером 8 августа нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской областью. Кроме того, врио главы Курской области Алексей Смирнов написал, что в ночь с 7 на 8 августа силы ПВО сбили над территорией региона семь ракет украинской армии. Позднее стало известно о том, что военные в области уничтожили ещё пять ракет, а также шесть беспилотников ВСУ.

Также стало известно об уничтожении ещё по одному беспилотнику ВСУ в Орловской и Курской областях. Вечером 8 августа Минобороны РФ проинформировало, что российские военные обезвредили сетью украинский БПЛА коптерного типа «Баба-яга» в приграничном районе Курской области.