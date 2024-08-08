Москва, 8 августа, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Следователи СК России будут расследовать преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ), в результате которых погибли или получили ранения мирные жители в российских регионах. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Так, 8 августа в ходе атаки ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области один мирный житель погиб, ещё один получил ранение. В селе Бессоновка также был ранен человек.

Два мирных жителя получили ранения в результате удара украинских бойцов по жилым кварталам города Голая Пристань в Херсонской области.

Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к атакам на мирное население.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа комитет объявил о начале расследований по факту нескольких атак украинской армии на территории Курской, Белгородской областей и ДНР.

Некоторые российские регионы регулярно страдают от ударов ВСУ. 8 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей Колотиловки покинуть населённый пункт из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. 6 августа в ходе ударов ВСУ по селу женщину ранило в ногу. Её госпитализировали.

Двумя днями ранее восемь мирных жителей Алёшек Херсонской области получили ранения в результате массированного обстрела украинскими боевиками центрального рынка и прилежащих районов.