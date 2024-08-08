Шебекино, Белгородская область, 8 августа, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) один мирный житель погиб и ещё один пострадал. Об этом 8 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«К большому горю, погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу», — написал он в Telegram-канале, выразив искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Глава регион уточнил, что при обстреле пострадал ещё один мирный житель и его с ранением голени доставили в больницу №2 Белгорода для оказания необходимой медицинской помощи.

В результате прилёта боеприпасов со стороны ВСУ также началось возгорание торговых модулей на территории рынка Шебекино, которое ликвидировали оперативно прибывшие на место пожарные. В трёх многоквартирных домах получило повреждение остекление, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа врио замглавы Курской области Андрей Белостоцкий рассказал, что в результате атак украинских боевиков погибли четыре мирных жителя региона. Он уточнил, что всем раненным оказывают необходимую медицинскую помощь.

Гладков 7 августа сообщил об обстрелах Белгородского и Борисовского районов в Белгородской области со стороны ВСУ. Глава региона уточнил, что в результате этого пострадал мирный житель, которого направили для лечения в городскую больницу Белгорода.