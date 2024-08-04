Алёшки, Херсонская область, 4 августа, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Восемь мирных жителей Алёшек Херсонской области получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил 4 августа глава региона Владимир Сальдо.

Petrov Sergey/Global Look Press

ВСУ совершили массированный обстрел района городского центрального рынка и соседних жилых кварталов, написал Сальдо в своём Telegram-канале.

«Киевские боевики совершили массированный террористический обстрел района центрального рынка в Алёшках и прилегающих к нему жилых кварталов. Погибших нет, однако ранены восемь мирных жителей», — сообщил губернатор.

Пострадавшие с минно-взрывными травмами и ранениями различной степени тяжести доставлены в Алёшкинскую ЦРБ, добавил Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ погибла жительница Шебекино. Атакам подверглись и ещё два населённых пункта области. Повреждения получили несколько зданий и транспортных средств.

30 июля в результате обстрела ВСУ села Малые Копани в Херсонской области пострадал 16-летний подросток. Его доставили в больницу Скадовска для оказания помощи.

В результате обстрелов населённых пунктов Херсонской области со стороны ВСУ 27 июля один мирный житель погиб и ещё один пострадал. Пострадавшая с осколочными ранениями была доставлена в больницу Скадовска. Кроме того, в Таврийске из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ было разрушено неиспользуемое здание детского сада.