Белгород, 8 августа, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей Колотиловки покинуть населённый пункт из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом глава региона заявил в четверг, 8 августа.

Telegram/Настоящий Гладков

Гладков прибыл на место и пообщался с населением. Он отметил, что в последние дни украинские войска начали чаще наносить удары по селу, поэтому мирным гражданам лучше уехать.

«Попросил их покинуть село на время, пока здесь опасно. Со всеми жителями обсудили, какие меры поддержки необходимы», — написал Гладков в Telegram-канале.

Администрация поможет вывезти имущество тем, кто желает выехать. Если у кого-то остаются собаки или куры, бойцы самообороны будут приходить и кормить их, пообещал губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в ходе ударов ВСУ по Колотиловке женщину ранило в ногу. Её госпитализировали. От обстрелов также получили повреждения социальный объект и линия электропередачи.

Украинские боевики наносят удары и по другим населённым пунктам Белгородской области. 8 августа они обстреляли Шебекино, из-за чего погиб мирный житель и пострадал ещё один человек. От взрыва боеприпасов также начался пожар на территории рынка.