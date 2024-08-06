Белгород, 6 августа, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Женщина получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ села Колотиловка в Белгородской области, сообщил 6 августа губернатор Вячеслав Гладков.

«За сегодняшний день Колотиловка 4 раза подверглось обстрелу. Ранена женщина», — написал губернатор в Telegram-канале.

Пострадавшую с осколочным ранением ноги доставили в районную больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения пострадавшую переведут в городскую больницу №2 в Белгороде.

Гладков добавил, что в Колотиловке в результате прямого попадания украинского снаряда повреждение получил социальный объект — пробиты кровля и несколько кабинетов на втором этаже здания.

В сёлах Колотиловка и Репяховка зафиксировали повреждения на линиях электропередач. Жители сёл временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны. Губернатор добавил, что в селе Графовка от прилёта снаряда ВСУ посечён забор одного из предприятий.

Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

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