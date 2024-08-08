Москва, 8 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Военные вооружённых сил России уничтожили два дрона «Баба-яга» украинской армии в приграничном районе Курской области. Видеозапись этого 8 августа опубликовало российское Министерство обороны.

Павел Лисицын/РИА Новости

На опубликованных оборонным ведомством кадрах видно, как российские беспилотники приближаются к украинскими дронам и уничтожают их.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские боевики дважды попытались прорваться в Курскую область, однако армия России отбила атаки. ВСУ также нанесли удары по мирным кварталам в населённых пунктах региона, целенаправленно атакуя мирных жителей, пытавшихся уехать из приграничных районов.

В Минобороны 8 августа сообщили о продолжении операция по уничтожению украинских формирований в Курской области. Врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий отметил, что на данный момент ВСУ не продвигаются, а отступают с территории области. Он добавил, что армия России также активно наносит удары по военной технике украинских боевиков.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер вечером 7 августа назвал вылазку ВСУ в Курскую область самостоятельным решением Киева. По его утверждению, действия киевского режима в российском регионе не нарушают ограничений на использование американского оружия. При этом американский чиновник отказался отвечать на вопрос, использовали ли украинские боевики в ходе этой атаки вооружение производства США.

Позднее в этот же день посол России в США Анатолий Антонов назвал террористической акцией атаку ВСУ на Курскую область. Дипломат подчеркнул, что удары украинских боевиков по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в РФ нельзя признать правом на самооборону.