Москва, 8 августа, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апты Алаудинов вместе с отрядом прибыл в Курскую область.

Александр Река/ТАСС Апты Алаудинов

«Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства», — заявил Алаудинов 7 августа в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам командира «Ахмата», вероятно, ВСУ перекинули резервы с белорусской границы для атаки Курской области. Он добавил, что в ближайшее время эти силы противника будут уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские военные дважды попытались прорваться в Курскую область. Утром попытку предприняли 300 украинских военных, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы отбили атаку. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту России Владимиру Путину, что операция в регионе закончится разгромом противника и выходом на госграницу.

Ситуация с Курской областью находится на контроле главы государства. Путин назвал украинскую атаку масштабной провокацией. Как добавил президент, ВСУ атакуют жилые дома и машины скорой помощи разным оружием, включая ракеты.

Врио заместителя главы Курской области Андрей Белостоцкий заявил, что ВСУ не продвинулись в Курской области, а, наоборот, отступают с территории региона. В результате атак со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя. Ранее, 7 августа, сообщалось, что в результате обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей.