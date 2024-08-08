Курск, 8 августа, 2024, 11:41 — ИА Регнум. В Курской области в результате атак со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя, заявил 8 августа врио замглавы региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

Пресс-служба врио губернатора Курской области/РИА Новости Последствия обстрела города Суджи в Курской области

«К сожалению, есть пострадавшие. К сожалению, есть и погибшие — четверо человек», — заявил Белостоцкий.

Врачи оказали необходимую помощь всем пострадавшим. В стационарах Курской области не погиб ни один раненый.

Также Белостоцкий сообщил, что из районов Курской области, находящихся на границе с Украиной, эвакуировали порядка 3 тыс. жителей, 1,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, по данным СК РФ, в результате агрессии ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан, в том числе дети. Жители районов, находящихся на границе с Украиной, вынуждены были эвакуироваться.

Президент России Владимир Путин 7 августа провёл совещание с правительством и призвал глав регионов оказать помощь пострадавшим и тем, кто остался без жилья. Многие регионы откликнулись.

В Курскую область из Подмосковья прибыли семь бригад скорой помощи и 22 врача. Медперсонал также предоставила Самарская область. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности принимать жителей Курской области в российской столице.