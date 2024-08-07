Екатеринбург, 7 августа, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Обвиняемая в госизмене за финансирование ВСУ россиянка Ксения Карелина, имеющая также паспорт США, признала свою вину. Об этом 7 августа сообщил журналистам её адвокат Михаил Мушаилов.

Пресс-служба Свердловского областного суда

«Свою вину признаёт, да», — сказал он после заседания в Свердловском областном суде.

В феврале ФСБ сообщила, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, которая имеет двойное гражданство — России и США. Отмечалось, что она причастна к оказанию финансовой помощи киевскому режиму.

По данным следствия, Карелина отправляла деньги на покупку боеприпасов, средств поражения, экипировки и предметов тактической медицины для ВСУ. В Свердловском облсуде уточняли, что она переводила средства по своей инициативе с февраля 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, в июне суд приговорил к 20 годам лишения свободы учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку, который переводил деньги ВСУ. Он дважды отправлял средства украинскому формированию «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) для покупки вооружения, в первый раз — 100 тыс. рублей, во второй — 20 тыс. Суд признал его виновным по статьям о госизмене и о содействии террористической деятельности.