Москва, 20 февраля, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Жительницу Лос-Анджелеса с двойным гражданском ― России и США ― арестовали в Екатеринбурге по делу о госизмене. Об этом 20 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции она собирала деньги на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ).

«Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы города Лос-Анджелеса <…> причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны», ― заявили в центре общественных связей.

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По данным ФСБ, на собранные средства для ВСУ приобретали предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело о госизмене. По решению суда её арестовали.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля в Чувашии возбудили уголовное дело о госизмене в отношении мужчины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) намеревался совершить теракты на российских предприятиях. По версии следствия, 20-летний мужчина наладил сотрудничество с украинскими спецслужбами через интернет. Он признался, что получал заказы на поджоги железнодорожного оборудования. За преступления ему обещали 10–120 тысяч рублей.

Суд в Красноярске 8 февраля приговорил 23-летнего Дмитрия Киселёва к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии. Задержанный собрал данные о строениях с предполагаемым расположением российских военнослужащих в Харцызске в ДНР и обозначил объекты в интерактивных картах. Затем снимки он направил представителям СБУ, с которыми сам установил контакт. Мужчина получил от них задания отправлять фото и видео объектов, совершать взрывы и поджоги на железной дороге.