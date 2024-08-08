Москва, 8 августа, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Раненный в результате атаки украинского дрона в Курской области военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжёлом состоянии. Об этом 8 августа сообщили в эфире телеканала «Россия-24».

Михаил Воскресенский/РИА Новости Евгений Поддубный

По словам корреспондента телеканала, некоторое время назад врач сообщил о состоянии корреспондента.

«Тяжёлое состояние. Там тяжёлый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — заявил медик.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа появилась информация о том, что Поддубный получил ранение при атаке беспилотника украинских войск в Курской области. Военкора доставили в Курскую областную больницу, затем стало известно, что он находится в крайне тяжёлом состоянии.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ночь на 8 августа заявил, что организация обеспокоена атакой на Поддубного. Он подчеркнул, что ООН жёстко осуждает нападения на журналистов.

Позднее в ВГТРК рассказали, что для получившего ранение военкора врачи проведут телемедицинские консультации с экспертами ведущих федеральных центров России.

Утром 8 августа в ВГТРК рассказали, что тяжело раненного Поддубного доставят в Москву на лечение в столичном медицинском учреждении. Отмечалось, что медики в Курской больнице провели все необходимые исследования, а также назначили военкору лечение.