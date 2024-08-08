Москва, 8 августа, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Военного корреспондента и репортёра ВГТРК Евгения Поддубного, которого тяжело ранило в результате атаки беспилотника ВСУ, доставят в Москву на лечение в столичном медицинском учреждении. Об этом сообщили во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС Военный корреспондент Евгений Поддубный

«Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику», — отмечается в Telegram-канале холдинга.

В сообщении также говорится, что пострадавший поступил в больницу в Курской области. На месте ему медики провели все необходимые исследования, а также назначили лечение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация, что врачи планировали провести телемедицинские консультации в рамках лечения Евгения Поддубного. Для этого они намеревались обратиться в ведущие федеральные медицинские центры РФ.

После ранения военкора госпитализировали в реанимацию в Курскую областную больницу. По данным ВГТРК, репортёр находится в сознании.

Спецкор RT Валентин Горшенин проинформировал о том, что в автомобиль Поддубного ударил FPV-дрон украинской армии. Следственный комитет РФ объявил, что будет расследовать покушение на журналиста и установит всех причастных к атаке.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал покушение на Поддубного военным преступлением. Дипломат отметил, что враги ударили по военкору на курском направлении, когда тот пытался получить информацию в рамках своей работы.