Курск, 7 августа, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Военный корреспондент и репортёр ВГТРК Евгений Поддубный жив, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на представителей Курской областной больницы.

РИА Новости/Алексей Филиппов

По информации врачей, военкор находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время Поддубному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появились сведения о гибели Поддубного. Об этом написали депутат Госдумы Михаил Делягин, военкор Александр Сладков и журналист Юрий Кот. Спецкор RT Валентин Горшенин написал о том, что в машину Поддубного влетел FPV-дрон. При этом официальных сообщений о смерти военкора не было.

Позже эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на команду эвакуации сообщил, что Поддубный мог выжить.