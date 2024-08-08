Курск, 8 августа, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Врачи проведут телемедицинские консультации для попавшего в больницу после ранения военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, сообщили во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

Ранее холдинг проинформировал, что военкор получил ранение в результате атаки беспилотника украинской армии в Курской области.

ВГТРК в своём Telegram-канале уточнила, что пострадавший журналист поступил в реанимационное отдаление, где ему оказывают всю необходимую помощь. При этом Поддубный находится в сознании.

Телемедицинские консультации проведут с экспертами ведущих федеральных центров РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спецкор RT Валентин Горшенин проинформировал о том, что в автомобиль Поддубного ударил FPV-дрон украинской армии. Также стало известно, что раненого журналиста доставили в Курскую областную больницу. При этом его состояние медики оценили как крайне тяжёлое.

Следственный комитет РФ объявил, что начнёт расследование покушения на Поддубного и установит всех, кто причастен к атаке на журналиста. Кроме того, глава СК РФ распорядился наградить военкора ведомственной медалью.

Постоянное представительство России при Организации Объединённых Наций призвало ООН немедленно и решительно осудить нападение ВСУ на Поддубного. Кроме того, дипмиссия потребовала от представителей всемирной организации принять меры, которые помешают Киеву совершать атаки на сотрудников СМИ.