Белгород, 8 августа, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали населённые пункты в Белгородской области, сообщил 8 августа губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дрон

«Два дрона ВСУ атаковали населённые пункты Белгородской области», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Один из них ударил по инфраструктурному объекту в посёлке Борисовка Борисовского района. Губернатор уточнил, что речь идёт о FPV-дроне. В результате атаки в здании повреждены остекление и навес.

Другой беспилотник сдетонировал возле частного дома в селе Черемошном Белгородского района. Из-за этого в постройке выбило окна, посекло фасад и перебило трубу, по которой идёт газ.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа украинские войска атаковали Белгородский и Борисовский районы Белгородской области. В ходе ударов пострадал житель села Ясные Зори. Он получил осколочное ранение ноги.

Ночью 8 августа губернатор Гладков проинформировал, что в этом населённом пункте были ранены ещё два человека. Речь шла о женщине, которая получила минно-взрывную травму, и мужчине. У пострадавших медики также выявили осколочные ранения. Их направили в Белгородскую городскую больницу № 2.