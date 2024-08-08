Бейрут, 8 августа, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Удар по Израилю может нанести ливанское движение «Хезболла» вне зависимости от намерений Ирана. Об этом 7 августа сообщила телекомпания CNN со ссылкой на знакомые с разведданными источники.

Sdusyria.org Нашивка c эмблемой организации «Хезболла»

Утверждается, что «Хезболла» лучше подготовилось к атаке на Израиль, чем Иран, поэтому нападение может произойти в ближайшие дни. При этом в связи с тем, что у Ливана есть общая с Израилем граница, «Хезболла» может нанести удар без предупреждения, в отличие от Ирана.

Источники отметили, что пока неизвестно, каким образом «Хезболла» и Иран координируют свои действия, но американские власти считают, что эти две стороны ещё не пришли к согласию относительно дальнейших шагов. Иран же ещё находится в стадии разработки ответных мер и не соответствуют ожиданиям США относительно масштабного нападения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Ирана могут пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Хания погиб в Тегеране 31 июля во время ракетной атаки на его резиденцию. Политик находился в столице Ирана для участия в инаугурации президента Масуда Пезешкиана. В политбюро ХАМАС обвинили в убийстве Израиль и пригрозили ответными мерами.

Телеканал NBC News 4 августа сообщил, что Израиль готовится отражать возможные удары «Хезболлы» и Ирана в ответ на убийство Хании. При этом Тель-Авив не исключил, что атака может продлиться не один день.

Агентство Reuters 6 августа со ссылкой на иранские источники написало, что президент России Владимир Путин попросил Хаменеи сдержанно отреагировать на гибель главы политбюро ХАМАС, к которой может быть причастен Израиль. Отмечается, что это сообщение передал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Тегеран.