Тель-Авив, Израиль, 4 августа, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Власти Израиля готовятся к отражению возможной многодневной атаки со стороны Ирана и шиитского движения «Хезболла», сообщил 4 августа телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Tsafrir Abayov/AP/TASS

В Тель-Авиве предполагают, что таким будет ответ Ирана и его союзников на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения «Хезболла» Фуада Шокра, отметили журналисты.

«Израиль готовится к потенциальной многодневной атаке со стороны Ирана и его союзника «Хезболлы» после убийства двух высокопоставленных лидеров боевиков на прошлой неделе», — сказано в сообщении.

В Тель-Авиве опасаются продолжительной атаки с применением ракет и беспилотников. Власти США тем временем стараются добиться прекращения огня, президент страны Джозеф Байден хочет, чтобы такая договорённость была достигнута во время его пребывания у власти, отмечается также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде столицы Ливана — Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения. По заявлению израильской армии, при ударе был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр.

В ночь на 31 июля глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому Хании в Тегеране. Корпус стражей Исламской революции возложил ответственность за это убийство на Израиль и США. Газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

Вечером 3 августа вооруженные формирования «Хезболлы» нанесли массированный удар по населённым пунктам в израильской Верхней Галилее, выпустив более 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Ответ Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров будет со всех направлений сопротивления, заявил 4 августа официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Али Аль-Кахум.