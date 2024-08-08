Вашингтон, 8 августа, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании могут пересмотреть власти Ирана. Об этом 7 августа сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль, Иран

Как отметили собеседники издания, Вашингтон ожидает от Тегерана какой-то реакции на ликвидацию лидера ХАМАС. При этом США считают, что атака на Израиль если произойдёт, то не в ближайшие дни, так как Иран пересмотрел свой первоначальный план ответа.

Два представителя американской администрации пояснили, что Белый дом предупредил Иран об усилении напряжённости в случае масштабного удара и риске прямой конфронтации между странами. Кроме того, Вашингтон призвал Тегеран не рассматривать гибель Хании как часть масштабной операции. Собеседники издания утверждают, что Иран изначально отвергал точку зрения США, но теперь всё больше с ней соглашается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал глава Пентагона Ллойд Остин, США усилят своё военное присутствие в Ближневосточном регионе путём переброски туда крейсеров с эсминцами и дополнительной авиации. Решение было принято на фоне нарастания эскалации на Ближнем Востоке, ответственным за которую Ллойд считает Иран.

Остин 3 августа распорядился сменить авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt на группу USS Abraham Lincoln. Днём ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США готовы перебросить в Израиль дополнительные военные силы на фоне угроз Тегерана дать ответ на гибель политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате воздушной атаки.

31 июля по дому в Тегеране нанесли удар, в результате которого погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве ответа на эти действия.

Агентство Reuters 6 августа со ссылкой на иранские источники написало, что президент России Владимир Путин попросил Хаменеи сдержанно отреагировать на гибель главы политбюро ХАМАС, к которой может быть причастен Израиль. Отмечается, что это сообщение передал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Тегеран.