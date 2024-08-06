Москва, 6 августа, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, к которой может быть причастен Израиль. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на иранские источники.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Отмечается, что такое сообщение передал Хаменеи секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, который посетил Иран 5 августа.

По данным агентства, этот визит был одним из нескольких способов, которые Москва использовала, чтобы донести до Ирана «необходимость сдержанности».

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу прибыл с визитом в Иран 5 августа. Он встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом. В ходе беседы глава республики назвал развитие отношений с РФ одним из приоритетов внешней политики страны.

Хания погиб в Тегеране 31 июля во время ракетной атаки на его резиденцию. Политик находился в столице Ирана для участия в инаугурации Пезешкиана. В политбюро ХАМАС обвинили в убийстве Израиль и пригрозили ответными мерами.

Телеканал NBC News 4 августа сообщил, что Израиль готовится отражать возможные удары «Хезболлы» и Ирана в ответ на убийство Хании. При этом Тель-Авив не исключил, что атака может продлиться не один день.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает атаку, в результате которой погиб Хания, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира на Ближнем Востоке.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что убийство Хании провоцирует ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.