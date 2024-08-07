Волгоград, 7 августа, 2024, 18:56 — ИА Регнум. В больнице скончался 43-летний водитель большегруза, спровоцировавший сход нескольких вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщили 7 августа в областной администрации.

РИА Новости/Кирилл Брага

Мужчина находился в тяжёлом состоянии в отделении реанимации, процитировала «Российская газета» пресс-службу администрации.

Супруга водителя подтвердила его гибель. Около недели мужчина находился в крайне тяжёлом состоянии, передала её слова Lenta.ru. В больнице медики диагностировали у него множественные переломы рёбер, а также перелом черепа и сотрясение мозга. Пострадавшего ввели в искусственную кому, после чего к работе приступили нейрохирурги. Операцию провели 6 августа, но спасти его жизнь не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково, семь из них перевернулись. Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Водитель КамАЗа проехал на красный свет, отмечало МВД.

Источник ИА Регнум рассказал, что водителем оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов. В результате аварии он получил сильную черепно-мозговую травму и повреждения ног.

Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

По данным на 31 июля, из больниц выписали 20 пострадавших при крушении поезда. Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что в больницах Волгограда и Ростова-на-Дону остаются 10 пострадавших, включая одного ребёнка. По данным на 6 августа, в медучреждениях оставались пятеро пострадавших.