Москва, 6 августа, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Пятеро пострадавших при сходе с рельсов вагонов пассажирского проезда Казань — Адлер в Волгоградской области остаются в больницах, сообщили журналистам 6 августа в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Двое пострадавших — в тяжелом состоянии», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что врачи делают всё возможное.

Местные власти 30 июля сообщали о 13 пострадавших, которые находят на лечении в больницах. Шесть человек проходили лечение в отделениях нейрохирургии и травматологии.

Поезд сошёл с рельсов 29 июля. Инцидент произошёл на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись.

Причиной ЧП стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда. Водитель грузовика проехал на красный свет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

В результате происшествия пострадали 52 человека. Госпитализировали 21 человека, в том числе 10 детей.

Источник ИА Регнум рассказал, что водителем КамАЗа оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов. Сообщалось, что в результате ЧП он получил черепно-мозговую травму и повреждения ног.