Москва, 7 августа, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Российские регионы предложили помощь Курской области, подвергшейся массированным атакам Вооружённых сил Украины. Субъекты готовы принять взрослых и детей из приграничных районов, направлять в область медиков и оказать другую всестороннюю поддержку.

Telegram-канал канал врио губернатора Курской области

Так, в Центральном федеральном округе уже откликнулись пять регионов. Воронежская область сама подверглась атакам украинских беспилотников, при этом губернатор Александр Гусев в Telegram-канале выразил готовность оказать любую помощь курянам. Он отметил, что оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности, и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Глава Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Липецкая область готова оказать любую необходимую помощь Курской области. Мной даны соответствующие указания всем профильным службам. В беде не оставим», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

Орловская область уже приняла у себя первую группу эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. Губернатор Евгений Клычков в Telegram-канале подчеркнул, что регион примет столько людей, сколько потребуется. Смоленская область примет у себя детей из приграничных районов в Курской области, сообщил глава Василий Анохин. О готовности оказать любую помощь заявил и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Также поддержали пострадавший регион Астраханская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Власти регионов пообещали оказать всю необходимую запрошенную помощь.

В Северном федеральном округе губернатор Томской области Владимир Мазур, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-кналах выразили соболезнования семьям погибших и пожелали здоровья пострадавшим. Глава Алтайского края Виктор Томенко в Telegram-канале отметил готовность региона помочь мирным жителям, попавшим в беду. Поддержать Курскую область готовы и в Омской области, заявил губернатор Виталий Хоценко.

Присоединиться к оказанию помощи уже пообещали в Волгоградской области, Мурманске, Санкт-Петербурге. Губернатор Александр Беглов сообщил, что в регион, атакованный ВСУ, направят группу петербургских врачей для помощи пострадавшим.

«Созвонился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Выразил готовность принять детей из Курской области у нас в городе», — отметил глава Санкт-Петербурга.

В Уральском федеральном округе правительство Курганской области в Telegram-канале сообщило о готовности принять на отдых в детские загородные лагеря ребят из Курского региона. Там отметили, что опыт такой работы имеется после размещения детей из Белгородской области. Готовность участвовать в судьбе пострадавших и их семей выразили Свердловская, Тюменская и Челябинская области.

В Приволжском федеральном округе врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Саратовской области Роман Бусаргин и их коллега из Кировской области Александр Соколов осудили удары, которые ВСУ наносили и наносят по мирным гражданам.

«Враг действует подло и цинично — бьёт по жилым районам, машинам скорой помощи, домам. Сопереживаем всей страной. Как бы ни было сложно, в единстве наша сила», — написал Соколов.

В Дальневосточном федеральном округе врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что, несмотря на удалённость, регион поможет всем, что потребуется. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Telegram-канале отметил, что Ямал внимательно следит за ситуацией в Курской области и в случае необходимости готов оказать необходимую помощь и поддержку.

Власти Курской области сообщили, что специалисты мобильной станции «Служба крови» приняли уже более 200 человек, пришедших сдать кровь для пополнения запаса из-за ситуации в регионе. Недостатка в донорской крови сейчас нет. Идёт пополнение резерва, подчеркнула и. о. главврача Курского областного клинического центра крови Юлия Алексеева.

Как передавало ИА Регнум, Москва выразила готовность принять на лечение пострадавших из Курской области. Мэр Сергей Собянин отметил, что в регион в поддержку коллег направят столичных медиков.

6 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) два раза пытались прорваться на территорию региона. По информации Минобороны, в первой провокации участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. В ходе второго нападения российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике украинских войск в Сумской области, после чего диверсанты ВСУ отступили.

Российское оборонное ведомство 7 августа сообщило, что российские подразделения не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории в районе Курской области. В ходе боёв потери ВСУ составили до 260 военных, 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты. Российский лидер призвал регионы страны поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ. Он уточнил, что главы регионов имеют возможности для того, чтобы делать больше, чем простые граждане.