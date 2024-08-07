* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 7 августа, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным заочный арест Юлии Навальной (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa

Отмечается, что Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в отношении Навальной, а апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля Басманный суд заочно арестовал и объявил Навальную в розыск, а 11 июля Росфинмониторинг внес её в перечень террористов и экстремистов.

15 июля защита обжаловала постановление о заочном аресте Навальной по делу об участии в экстремистском сообществе.

В мае политолог Илья Ухов обратил внимание на то, что Запад пытается сделать из Навальной политика. Для этого её активно «пиарят» и вручают различные премии, стараясь легализовать её финансирование.