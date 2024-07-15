* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 15 июля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Защита обжаловала постановление о заочном аресте Юлии Навальной (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщила 15 июля пресс-служба Басманного суда Москвы.

TASS /Gian Ehrenzeller/Keystone via AP Юлия Навальная (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Решение избрать Навальной меру пресечения в виде заочного ареста обжаловано», — говорится в сообщении, размещённом на сайте суда.

Вдове блогера Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) предъявлено обвинение в участии в деятельности признанной в РФ экстремистской организации ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля Басманный суд заочно арестовал и объявил её в розыск, а 11 июля Росфинмониторинг внес её в перечень террористов и экстремистов.

В мае политолог Илья Ухов обратил внимание на то, что Запад пытается сделать из вдовы блогера политика. Для этого её активно «пиарят» и вручают различные премии, стараясь легализовать её финансирование.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал срок за создание экстремистского сообщества, финансирование экстремизма и призывы к экстремизму. В УФСИН сообщили, что ему стало плохо после прогулки, блогер потерял сознание. Медики колонии и прибывшая оперативно скорая помощь пытались спасти его около получаса, но не смогли. После этого на Западе стали обращать внимание на Юлию Навальную.