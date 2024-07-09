Москва, 9 июля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы 9 июля заочно арестовал вдову блогера Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Юлия Навальная

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Суд на основании обращения Следственного комитета постановил арестовать Навальную на два месяца. Срок будет исчисляться с момента её экстредиции в Россию или задержания на российской территории. Политолог Илья Ухов в мае заявил, что Навальной на Западе вручают различные премии для легализации её финансирования. Кроме того, её таким образом пытаются представить значимым политиком, чтобы использовать в своих целях.

Навальный умер 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал срок за создание экстремистского сообщества, финансирование экстремизма и призывы к экстремизму. В УФСИН сообщили, что ему стало плохо после прогулки, блогер потерял сознание. Медики колонии и прибывшая оперативно скорая помощь пытались спасти его около получаса, но не смогли. После этого на Западе стали обращать внимание на Юлию Навальную. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 5 марта подчеркнул, что Алексей Навальный умер своей смертью. Глава ведомства назвал отвратительными «сатанинские пляски», которые в странах Запада устроили в связи со смертью блогера.