Москва, 7 августа, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Тандем вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис и Тима Уолца в качестве её вице-президента на выборы является идеальным для саморазрушения этой страны. Такое мнение 7 августа высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

AP/TASS Камала Харрис и Тим Уолц

«Если США предназначено исторической судьбой идти по пути саморазрушения, то этот тандем подходит для этого как нельзя лучше», — написал он в своём Telegram-канале под фотографией Харрис с Уолцем.

По словам Пушкова, история в некоторых случаях делает парадоксальный выбор для того, чтобы осуществить свой замысел.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа Харрис на митинге своих сторонников в Филадельфии официально объявила о том, что стала кандидатом в президенты США от Демпартии. Кандидатом на пост своего вице-президента Харрис выбрала губернатора Миннесоты Уолца. Их должны будут официально выдвинуть номинантами от демократов на конвенции этой партии в Чикаго, которая должна начаться 19 августа.

Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки, уточнив, что сделал это для страны и Демпартии. Он также призвал домкратов поддержать Харрис на президентских выборах в ноябре.

Экс-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп 4 августа усомнился в умственных способностях Харрис. По его словам, кандидат от демократов избегает дебатов с ним из-за низкого уровня интеллекта.