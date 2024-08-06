Вашингтон, 7 августа, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом в президенты от Демократической партии. Об этом политик официально объявила 6 августа на митинге сторонников в Филадельфии, трансляцию вел телеканал CNN.

Камала Харрис

«Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально являюсь кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов», — заявила Харрис.

Вице-президент указала, что теперь перед демократами и их сторонниками стоит важная задача: перейти к президентским выборам и победить на них.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным американских СМИ, Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США. Уточняется, что политик получила поддержку 99% из 4567 делегатов, участвовавших в голосовании.

Харрис выбрала кандидатом на пост вице-президента губернатора Миннесоты Тима Уолца — он займёт этот пост, если Харрис победит на ноябрьских выборах. Ожидается, что политик официально объявит об своём решении в ближайшее время.

Действующий президент США Джозеф Байден 21 июля заявил, что выходит из президентской гонки, но намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Глава Белого дома призвал демократов поддержать на выборах кандидатуру Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-президент США Дональд Трамп.

Согласно результатам опроса, проведённого изданием The Wall Street Journal, Трамп опережает Харрис по уровню поддержки среди американцев на два процентных пункта: 49% против 47%. Исследование компании YouGov показало, что трое из десяти американцев считают страну «не готовой» к женщине-президенту.